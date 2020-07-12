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Spor

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:25:38 -
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir kadroya alınmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

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