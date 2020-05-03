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Spor

Beşiktaş'ın yeni kalecisi İngiltere Premier Lig'den: Joe Hart

Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, İngiliz ekibinin tecrübeli kalecisi Joe Hart'a kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:43:00 -
Beşiktaş'ın yeni kalecisi İngiltere Premier Lig'den: Joe Hart

Loris Karius ile gelecek yıl devam etmeyecek olan olan Beşiktaş’ta kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Kalesini tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, gözünü İngiltere’ye çevirmişti. İngiliz basınından The Sun, sezon sonunda Ada temsilcisi ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki kaleci Joe Hart ile pazarlıklara başlayan Beşiktaş’ın görüşmelerde büyük aşama kaydettiğini öne sürdü.

En iyi tercih olacaktır

Haberde, belki de kariyerinin son uzun soluklu sözleşmesini yapacak olan başarılı eldivenin de Kara Kartal’a çok sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Hart için en iyi tercihin Türkiye olacağı da kaydedildi. Uzun zamandır temaslar devam ederken, önümüzdeki günlerde görüşmelerde daha ciddi adımların atılması bekleniyor.

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