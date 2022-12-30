Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Ahmet Kandemir'den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiği açıklandı.
Ahmet Kandemir ile yollarını ayıran Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda, başantrenörlüğe Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic getirildi.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic getirilmiştir. Igor Milicic aynı zamanda Polonya A Milli Basketbol takımının Başantrenörlük görevini yürütmektedir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Igor Milicic'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."