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Spor Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu
Spor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

Borac'ı 2-0 mağlup eden Rio Ave, 3. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:21:07 -
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Portekiz'in ekibi Rio Ave oldu.

Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını 90+1. dakikada Tarantini ve 90+7. dakikada Nikola Jambor'un golleriyle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş, Rio Ave ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.


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