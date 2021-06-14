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Spor Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi belli oldu!
Spor

Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi belli oldu!

Stoper, santrfor ve ofansif orta saha transferi yapacak olan Şampiyon Beşiktaş, ilk hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 09:56:00 -
Beşiktaş'ın transferdeki ilk hedefi belli oldu!

Sergen Yalçın'la yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın kadroda görmek istediği isimler için kapalı kapılar arkasında yoğun çaba harcıyor.

Kartal kiralık sözleşmeleri biten Francisco Montero, Bernard Mensah ve Cenk Tosun'la yollarını ayırdı. Yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz da takımla vedalaştı. Stoper, santrfor ve ofansif orta saha transferi yapacak olan Beşiktaş ilk hedefini Alexandru Maxim olarak belirledi.

Sergen Yalçın çok beğeniyor

Teknik patron Sergen Yalçın'ın 38 yaşındaki Atiba'ya yeni bir partner aradığı ve Gaziantep forması altında ortaya koyduğu performansla alkış toplayan Maxim'i çok beğendiği belirlendi.

Atiba'nın orta alandaki yükünü mutlaka hafifletmeyi planlayan Yalçın'ın, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde 30 yaşındaki Rumen oyuncunun kadroya dahil edilmesini istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Maxim için Gaziantep'e resmi teklif yapacağı kaydedildi.(Milliyet)

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Yorumlar

transferde dedikodu ve desteksiz atis sezonu basladi:)) ne ilk ne son HEDEF olur bunlar

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