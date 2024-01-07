Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos kimdir?

Uzun süredir arayış içinde olan Beşiktaş Kulübü, futbol A takımında teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu.

Takım ayrıca Santos'un yardımcılıklarını; Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Joao Carlos Viana Cunha Costa, Jorge Manuel Caetano do Rosario ve Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos'nun yapacağını açıkladı.

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos kimdir?

Popüler bir isim olan Teknik Direktör Fernando Santos futbol kariyerine Benfica altyapısında adım attı. Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya adım attı. Tüm bu kariyerine ek olarak elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan Santos Portekiz'in 3 büyük takımı olan Benfica, Sporting Lizbon ve Porto'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük görevini yürüttü. Portekiz ekibi Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Süper Kupasına ve 2 kez Portekiz Kupası sevincini yaşattı. PAOK, AEK ve çok kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazanmayı başardı. PAOK ve AEK'ı Şampiyonlar Ligine taşıdı. Bu ülkede 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000 ve 2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü olarak adını tarihe yazdırdı. Santos Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye taşımayı ve çeyrek final oynatmayı başardı.



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Yunanistan'ı 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkarmayı başardı. Ardından Portekiz Milli Takımı'nın başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yapmayı başardı.

Ülke tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde gerçekleşti. Santos son olarak Polonya Milli Takımında görev aldı. Buradan da ayrılan Santos Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.