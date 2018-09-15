Beşiktaş'ın Malatya maçındaki ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 20:00'da başlayacak.15 Eylül 2018 Cumartesi 19:12
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
YORUM YAZ