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Beşiktaş'ın Malatya maçındaki ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Mücadele saat 20:00'da başlayacak.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:12
Beşiktaş'ın Malatya maçındaki ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 19:12
  1. Beşiktaş
  2. vodafone park
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Süper Lig

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