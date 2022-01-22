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Spor Beşiktaş'ın makinası sakatlandı!
Spor

Beşiktaş'ın makinası sakatlandı!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı futbolcu sol arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkarak yerini Atiba'ya bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 14:28:00 -
Beşiktaş'ın makinası sakatlandı!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı futbolcu sol arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkarak yerini Atiba'ya bıraktı.

Süper Lig 'in 23. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda maçın 40. dakikasında Brezilyalı futbolcu Josef de Souza şoku yaşandı. Tecrübeli futbolcu sol arka adalesinde bir problem hissettiği için kendisini yarı alanda yere bıraktı.

Sahaya giren sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında oyuna devam edemeyeceği belli olan Josef, 45. dakikada oyundan çıkarak yerini Kanadalı futbolcu Atiba'ya bıraktı.

Josef'in son durumu İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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