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Spor Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar! Rıdvan Yılmaz için geliyorlar
Spor

Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar! Rıdvan Yılmaz için geliyorlar

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ve Hoffenheim, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:56:00 -
Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar! Rıdvan Yılmaz için geliyorlar

Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz’a talip oldu. Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi 19 yaşındaki sol bek için kapıyı 5 milyon Euro’dan açtı. Sergen Yalçın'ın çok güvendiği isimlerden olan Rıdvan Yılmaz daha çok iç saha maçlarında tercih edildi.

Beşiktaş 'ta kazandığı şampiyonlukta ciddi katkı veren ve performansıyla da milli takıma yükselen Rıdvan Yılmaz Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2 Bundesliga ekibi Stuttgart ve Hoffenheim Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Genç yıldız için Alman kulüpleriyle bizzat muhatap olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı ve bir sonraki satıştan da pay istediği iddia edildi. 2 Alman kulüpleriyle görüşmelerin devam ettiği, Rıdvan'a başka tekliflerin de olduğu gelen haberler arasında.

13 kez 11'de oynadı

19 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon Süper Lig 'de 18 maçta forma giydi. Bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. (Takvim)

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Yorumlar

4'e bile verin gitsin

Zeki ve hırslı bir çocuk, tekniği de çok iyi, ama ters kademelerde fiziği yetersiz, hiçbir kafa topunu alamaz.
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