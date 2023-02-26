Beşiktaş'ın kapalı tribününden büyük nankörlük! Erdoğan'ın yaptığı statta...

Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonraki süreçte dün Fenerbahçeli taraftarların 'Hükümet İstifa' sesleri sonrası bugün de Beşiktaş-Antalyaspor maçının kapalı tribününde hükümet istifa sesleri yükseldi.. Beşiktaş'a Fikret Orman döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları sonucu kazandırılan statta böylesi bir tepki ise büyük bir nankörlük olarak yorumlandı.

Dün Fenerbahçe taraftarlarının Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu.

Bugünse Süper Lig’in 23’üncü hafta erteleme maçında İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş'ın kapalı tribünlerinden “Hükümet istifa” tezahüratları yükseldi. Taraftarlar ayrıca depremden etkilenen çocuklar için getirdikleri oyuncakları sahaya attı.

2016'DA RESMEN AÇILMIŞTI

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena resmi olarak açılmıştı. Açılışta Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümetimizin 50 milyon civarında ciddi bir destek vermesi suretiyle bu stat yapılmış oldu" sözleri Beşiktaş'a verilen desteğin açık itirafı olmuştu.

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