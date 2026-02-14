Beşiktaş’ın kalesinde ‘alarm’ sesleri: 30 maçta 40 gol

Beşiktaş, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 resmi karşılaşmanın 24’ünde kalesini gole kapatmayı başaramadı. Siyah-beyazlı savunma 40 gole engel olamazken, kaptan Orkun Kökçü’nün son 3 lig maçındaki üst üste golleri, savunmadaki zafiyeti gölgede bırakan tek teselli oldu.

Süper Lig'de 21, Avrupa kupalarında 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu maçların 6'sında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Tüm kulvarlarda 24 müsabakada filelerinde gol gören siyah-beyazlılar, bu maçlarda 53 kez tabelayı değiştirirken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ, LİGDE SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta rakip ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez sarsan Orkun, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı.

Genç oyuncu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi.