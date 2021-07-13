Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İkinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarıldı.