Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Vida'ya milli davet Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Azerbaycan ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Azerbaycan ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda sahasında Azerbaycan ve deplasmanda Macaristan ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi. Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Vida'nın da yer aldığı Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle: Kaleci: Lovre Kalinic (Aston Villa), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Rijeka) Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Marin Leovac (Dinamo Zagreb), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht) Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Sevilla), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari) Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg). Hırvatistan, 21 Mart'ta Azerbaycan ile sahasında karşılaştıktan sonra 24 Mart'ta Macaristan'a konuk olacak.

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