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Spor Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a geliyor iddiası
Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a geliyor iddiası

Yeniakit Publisher
2023-07-01 14:25:00 - 2023-07-01 14:37:30
Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a geliyor iddiası

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yapılacak transferler merakla takip ediliyor. Son olarak ise Cimbom'da bu anlamda kritik bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın eski Hollandalı yıldızı Wout Weghorst menajerler aracılığıyla sarı kırmızılılara önerildi. Cimbom'dan ise bu transfere flaş yanıt geldi.

Sarı kırmızılıların takviye yapacağı bölgelerden birisi forvet hattı. Bu doğrultuda Cimbom'da gündeme sürpriz isimler geliyor. Son olarak ise flaş bir haber iddia edildi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öğrenildi. Başarılı Teknik Adam Okan Buruk, daha oyunun içinde ve aktif bir golcü tipini takımında görmek istediğini belirterek tecrübeli futbolcuyu tercih etmeyeğini söyledi. Yıldız golcü geçen sezon yaz transfer döneminde katıldığı Beşiktaş'tan devre arasında İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu. Weghorst için Manchester United kariyeri ise pek iyi geçmedi. İngiliz ekibinde istenilen verimi veremeyen futbolcu son olarak eski kulübü Burnley'e geri döndü.

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