Beşiktaş'ın eski yıldızı Cimbom'a geliyor iddiası

Sarı kırmızılıların takviye yapacağı bölgelerden birisi forvet hattı. Bu doğrultuda Cimbom'da gündeme sürpriz isimler geliyor. Son olarak ise flaş bir haber iddia edildi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öğrenildi. Başarılı Teknik Adam Okan Buruk, daha oyunun içinde ve aktif bir golcü tipini takımında görmek istediğini belirterek tecrübeli futbolcuyu tercih etmeyeğini söyledi. Yıldız golcü geçen sezon yaz transfer döneminde katıldığı Beşiktaş'tan devre arasında İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu. Weghorst için Manchester United kariyeri ise pek iyi geçmedi. İngiliz ekibinde istenilen verimi veremeyen futbolcu son olarak eski kulübü Burnley'e geri döndü.