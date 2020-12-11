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Spor Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'a olay sözler
Spor

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'a olay sözler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Gareth Bale, Beşiktaş'ın eski kalecisi Lorius Karius ile alay etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:46:00 -
Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'a olay sözler

Sezon başında Real Madrid'de istenmeyen adam ilan edilen ve eski takımı Tottenham'a kiralık olarak gönderilen Gareth Bale'ın neşesi yerinde.

İngiltere Premier Lig'inde Zirvede yer alan ve Uefa Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam eden Tottenham'ın son idmanında Gareth Bale, eski Beşiktaş kalecisi Loris Karius'la dalga geçti

Bir dönemin en pahalı transferi olan ama kariyeri büyük bir düşüşe geçerek eski kulübü Tottenham'a sezon başında kiralık olarak gönderilen Gareth Bale eski günlerini mumla arıyor. 31 yaşındaki Galli futbolcu sakatlık sürecini atlatmasının ardından takımla birlikte idmanlarda yer alırken son idmanda yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takımın en golcü oyuncusu Heung-min Son'un kaleye geçip kurtarış yapmasının ardından takım arkadaşına "Karius" diye seslenerek Şampiyonlar Ligi Finali'nde Karius'un yediği akıl almaz golü hatırlatan Bale, Alman kaleciyi dalga konusu yaptı.

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