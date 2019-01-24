Beşiktaş'ın eski futbolcusu ölü bulundu

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Göksel Gencer'in evinde ölü bulunduğu kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilen Gencer'in cansız bedenine rastlandı.

1974 doğumlu Göksel Gencer uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruduktan sonra, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olmuştu.

Göksel Gencer kimdir?

Göksel Gencer, futbola profesyonel olarak 1993'te 3. Lig'de oynayan Silifkespor'da başladı. Burada dikkat çekip 1994'te Samsunspor'a transfer oldu. Uzun süre takımın ikinci kalecisi olsa da, 1999-2000 sezonundan itibaren kalede daha çok bulunmaya başladı. Alioum Boukar ile değişerek oynadıkları sezonlardan sonra 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ye transfer oldu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu bu sezonda Oscar Cordoba'nın ardından ikinci kalecilik yapan Göksel, biri Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı.