Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida
Süper Lig'i 3. sırada bitiren siyah-beyazlı ekipte Vida, 31 maçta 2 bin 683 dakika ile en fazla süre alan oyuncu oldu - Burak Yılmaz, attığı 13 golle sezonun en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti - Siyah-beyazlılar, sezon boyunca toplam 87 sarı ve 3 kırmızı kart görürken, Caner Erkin 8 sarı ve bir kırmızı kartla sezonun "en hırçın" oyuncusu durumuna düştü
İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Domagoj Vida olurken, Burak Yılmaz attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.
Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.
Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.
Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.
- Burak Yılmaz en golcüsü
Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.
Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.
Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.
- Caner Erkin takımının "en hırçını"
Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti.
Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.
- Futbolcuların performansı
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|İlk 11
|Dakika
|Gol
|Kırmızı kart
|Sarı kart
|Domagoj Vida
|31
|31
|2683
|5
|1
|3
|Atiba Hutchinson
|30
|29
|2583
|6
|0
|5
|Gökhan Gönül
|30
|29
|2556
|4
|0
|6
|Caner Erkin
|30
|27
|2466
|3
|1
|8
|Muhammed Elneny
|27
|27
|2387
|1
|1
|7
|Loris Karius
|25
|25
|2250
|0
|0
|1
|Burak Yılmaz
|25
|24
|2059
|13
|0
|4
|Victor Ruiz
|23
|23
|2048
|0
|0
|7
|Abdoulay Diaby
|31
|22
|1866
|5
|0
|1
|N'Koudou
|26
|19
|1837
|3
|0
|4
|Adem Ljajic
|24
|17
|1593
|5
|0
|5
|Jeremain Lens
|23
|17
|1367
|2
|0
|8
|Tyler Boyd
|21
|13
|1120
|1
|0
|5
|Enzo Roco
|11
|10
|830
|0
|0
|2
|Güven Yalçın
|20
|7
|781
|3
|0
|2
|Ersin Destanoğlu
|8
|8
|720
|0
|0
|1
|Necip Uysal
|15
|6
|653
|0
|0
|6
|Pedro Rebocho
|9
|8
|624
|0
|0
|2
|Kevin-Prince Boateng
|11
|6
|596
|3
|0
|1
|Rıdvan Yılmaz
|6
|6
|496
|0
|0
|1
|Dorukhan Toköz
|7
|6
|490
|0
|0
|2
|Oğuzhan Özyakup
|12
|4
|451
|1
|0
|1
|Umut Nayir
|17
|3
|448
|4
|0
|3
|Douglas
|5
|3
|274
|0
|0
|1
|Gary Medel
|2
|2
|126
|0
|0
|0
|Utku Yuvakuran
|1
|1
|90
|0
|0
|0
|Ricardo Quaresma
|1
|1
|59
|0
|0
|0
|Orkan Çınar
|3
|0
|47
|0
|0
|1
|Kartal Kayra Yılmaz
|5
|0
|33
|0
|0
|0
|Erdoğan Kaya
|1
|0
|22
|0
|0
|0
|Muhayer Oktay
|1
|0
|6
|0
|0
|0