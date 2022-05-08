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Spor Beşiktaş'ın eldiveni yola çıkıyor!
Spor

Beşiktaş'ın eldiveni yola çıkıyor!

Fransa Ligi takımlarından Nice'in, Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'na olan ilgisi sürüyor. Fransız ekibi, genç eldiven 7 milyon euro + bir sonraki satıştan pay teklifiyle masaya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 13:44:00 -
Beşiktaş'ın eldiveni yola çıkıyor!

Fransa Ligi takımlarından Nice'in, Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'na olan ilgisi sürüyor. Fransız ekibi, genç eldiven 7 milyon euro + bir sonraki satıştan pay teklifiyle masaya gelecek.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için ilk resmi teklifin Fransa'dan geleceği ortaya çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların 21 yaşındaki genç kaleci için, sezon biter bitmez Nice kulübüyle masaya oturacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın 7 milyon euro bonservis bedeli ve bu rakamın yanında bir sonraki satıştan da pay talebi de bulunacağı belirtildi.

Kulüpler bu pay konusundaki yüzdede anlaşma sağlarsa, sezon sonunda resmi imzalar atılacak.

Ersin'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. 1.95 boyundaki file bekçisi Beşiktaş'ta 3 kupa kazandı.

Ersin, bu sezon 40 maça çıktı. Genç kaleci, 40 karşılaşmada 54 gol yedi. Ersin, 12 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Ersin Destanoğlu, U21'de 7 müsabakada görev aldı.

Başarılı eldiven, A Milli Takım'da ise henüz forma giymedi. Ersin'in sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

 

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