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Spor Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba kabri başında anıldı
Spor

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Öte yandan Serdal Adalı ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 12. yılında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve Merve Öztopaloğlu, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, teknik direktör Önder Karaveli, Seba'nın ailesi ile sevenleri katıldı.

Okunan duaların ardından Serdal Adalı ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Anma töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Daltaban, "Bugün onursal başkanımızın anması için buradaydık. Aslında burada bir onursal başkanı değil; geçmişten gelen ve mirasımız olan mütevazılığı, değerleri, asaleti, duruşu, Beşiktaş çizgisini hatırlamak adına da çok önemli. Süleyman Seba'nın çizmiş olduğu pusula bizim açımızdan devam ediyor. Aynı ilkeli anlayışın Türk futbolunda da camiamızın içinde de ilelebet devam etmesi çok önemli. Süleyman Seba bize büyüklüğün, saygınlığın bir makam ve koltuk değil, tamamen yaşayış mücadelesi olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir örnek. İnşallah, Allah bizlere de onun gibi anılmayı, gelecek nesillere de onlar gibi doğru yol göstermeyi nasip eder. Nur içinde yatsın. Camiamızın tekrar başı sağ olsun. Onun çizgisinden yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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