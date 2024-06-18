Beşiktaş'ın Di Maria umudu yeniden doğdu!

Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria için Beşiktaş, yeni bir transfer hamlesi hazırlığında.

Beşiktaş, bir dönem gündeminde olan ve Benfica'dan ayrılacağı kesinleşen Angel Di Maria için yeniden devreye girdi. MLS’e transferi beklenen ancak henüz bir anlaşma sağlamayan yıldız oyuncu için Beşiktaş’ın harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER

Futbol dünyasının ünlü transfer habercisi Fabrizio Romano'ya göre, Angel Di Maria, MLS ekiplerinden Inter Miami ile transfer görüşmeleri yaptı. Ancak Arjantinli yıldız ile Inter Miami arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı. Bu belirsizlik, Beşiktaş'ın devreye girerek Di Maria için yeni bir hamle yapmasına olanak tanıdı.

BEŞİKTAŞ'IN KARARLILIĞI

Beşiktaş, daha önce de transfer listesinde yer alan Di Maria için yeniden harekete geçti. 36 yaşındaki kanat oyuncusunun MLS’e gitme ihtimalinin düşük olması, Siyah-Beyazlılar için yeni bir fırsat yarattı. Beşiktaş yönetimi, Di Maria'yı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

BENFICA'DAN AYRIIK VE GELECEK PLANLARI

Geçen sezonu Portekiz’in köklü kulübü Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun geleceği büyük merak konusu. Benfica ile kontratının sona ermesi ve MLS’e transferinin belirsizliği, Di Maria'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

MESSİ ETKİSİ VE BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI

Di Maria'nın Inter Miami ile transfer görüşmeleri yapması, Lionel Messi ile yeniden aynı takımda oynama ihtimalini gündeme getirdi. Ancak bu transferin henüz gerçekleşmemesi, Beşiktaş için önemli bir avantaj oluşturdu. Beşiktaş, Di Maria’yı transfer ederek hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de taraftarlarına büyük bir yıldız kazandırmayı hedefliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş’ın bu hamlesi, transfer piyasasında büyük yankı uyandırırken, taraftarlar Arjantinli yıldızın siyah-beyazlı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Di Maria'nın Beşiktaş’a katılması durumunda, takımın hücum gücünde önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.