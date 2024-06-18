  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB karıştı! Meloni'nin iddialarına jet cevap

Ukraynalı mülteciler o ülkeye gidiyor: Belediye verilen sosyal yardımları tartışılmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir bayram daha buruk

Bir rekor daha: Antalya Havalimanı'ndan ilan duyurusu yapıldı!

Tuzla Piyade Okulu'ndaki cuntacı teğmen böyle kıvırdı

En düşük emekli maaşında tahminler değişti

Bunlar nasıl hacı adayı? Mekke'de Türkiye'ye karşı büyük alçaklıkhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bunlar-nasil-haci-adayi-mekkede-turkiyeye-karsi-buyuk-alcaklik-86440

Macron'un seçim kararı: Macron tehlikeli bir oyun oynuyor !Fransız borsasını vurdu!

Türkiye'nin ünlü adasından kahreden haber! Koca ada yanarak kül oldu

Önce yapımına sonra ismine karşı çıkmışlardı! "Köprülerin Sultanı" rekor kırdı
Spor Beşiktaş'ın Di Maria umudu yeniden doğdu!
Spor

Beşiktaş'ın Di Maria umudu yeniden doğdu!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 10:39:00 -
Beşiktaş'ın Di Maria umudu yeniden doğdu!

Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria için Beşiktaş, yeni bir transfer hamlesi hazırlığında.

Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria için Beşiktaş, yeni bir transfer hamlesi hazırlığında.
Beşiktaş, bir dönem gündeminde olan ve Benfica'dan ayrılacağı kesinleşen Angel Di Maria için yeniden devreye girdi. MLS’e transferi beklenen ancak henüz bir anlaşma sağlamayan yıldız oyuncu için Beşiktaş’ın harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER

Futbol dünyasının ünlü transfer habercisi Fabrizio Romano'ya göre, Angel Di Maria, MLS ekiplerinden Inter Miami ile transfer görüşmeleri yaptı. Ancak Arjantinli yıldız ile Inter Miami arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı. Bu belirsizlik, Beşiktaş'ın devreye girerek Di Maria için yeni bir hamle yapmasına olanak tanıdı.

BEŞİKTAŞ'IN KARARLILIĞI

Beşiktaş, daha önce de transfer listesinde yer alan Di Maria için yeniden harekete geçti. 36 yaşındaki kanat oyuncusunun MLS’e gitme ihtimalinin düşük olması, Siyah-Beyazlılar için yeni bir fırsat yarattı. Beşiktaş yönetimi, Di Maria'yı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

BENFICA'DAN AYRIIK VE GELECEK PLANLARI

Geçen sezonu Portekiz’in köklü kulübü Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun geleceği büyük merak konusu. Benfica ile kontratının sona ermesi ve MLS’e transferinin belirsizliği, Di Maria'nın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

MESSİ ETKİSİ VE BEŞİKTAŞ'IN AVANTAJI

Di Maria'nın Inter Miami ile transfer görüşmeleri yapması, Lionel Messi ile yeniden aynı takımda oynama ihtimalini gündeme getirdi. Ancak bu transferin henüz gerçekleşmemesi, Beşiktaş için önemli bir avantaj oluşturdu. Beşiktaş, Di Maria’yı transfer ederek hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de taraftarlarına büyük bir yıldız kazandırmayı hedefliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş’ın bu hamlesi, transfer piyasasında büyük yankı uyandırırken, taraftarlar Arjantinli yıldızın siyah-beyazlı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Di Maria'nın Beşiktaş’a katılması durumunda, takımın hücum gücünde önemli bir artış yaşanması bekleniyor. Transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23