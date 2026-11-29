Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun derbi 11'i büyük ölçüde belli durumda. İtalyan teknik adam kaleyi bir maç aradan sonra yeniden Nübel'e teslim edecek; stoperde Emirhan'ın yanında kimin oynayacağına ise son gün karar verecek.

Derbiyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek, dördüncü hakem Alper Akarsu olacak.

Ligde 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 25 puan toplayan siyah-beyazlılar 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın 6 puan gerisindeki Beşiktaş, şampiyonluk yarışının içinde kalabilmek için derbiden galibiyetle ayrılmak zorunda; Galatasaray'ın kazanması halinde 9'a çıkacak puan farkı, siyah-beyazlıları lig yarışında çok zor bir dönemin içine sokacak.

İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile oynadığı Avrupa Ligi maçı için olaylarla dolu bir Gürcistan seyahati yaşayan Beşiktaş, 2 gün boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen Batum'dan galibiyetle döndü. Moralli ekibin tek dezavantajı, Galatasaray karşısına yalnızca 2 antrenmanla çıkacak olması.

Kalede Nübel, stoperde son gün kararı

Dizindeki şişlik nedeniyle Hapoel Beer Sheva maçında forma giyemeyen Agbadou iyileşti ve idmana çıkmaya başladı. Italiano, stoperde Emirhan'ın yanı için Agbadou ile Djalo arasındaki tercihini son ana bırakacak.

Savunmanın sağında Murillo, sol bekte Ouattara görev yapacak. Orta saha Salih, Orkun ve Olaitan'dan kurulurken hücum üçlüsünde Cerny, Trossard ve Vlahovic sahada olacak.

Dolmabahçe'deki son maçı Galatasaray kazandı

Yeni stadın açıldığı son 10 yılda Galatasaray'la 10 kez karşılaşan Beşiktaş bu maçlarda 7 galibiyet aldı, 2 kez yenildi, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Stadın açıldığı 2016'daki ilk maçta berabere kalan siyah-beyazlılar, ardından iç sahada 6 sezon üst üste kazandı.

Seri 2023-2024 sezonunda bozuldu: Beşiktaş o sezon sahasında Galatasaray'a 0-1'lik skorla ilk kez mağlup oldu, geçen sezon yine 0-1'lik skorla ikinci yenilgisini aldı. Galatasaray son 3 sezonda Dolmabahçe'den 2 galibiyet çıkardı.

Murillo, Emirhan ve Trossard ceza sınırında

Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.