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Spor

Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:11:00 -
Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Tesislerdeki yaşamın Kovid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.

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