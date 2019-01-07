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Beşiktaş'ın Antalya kampı

- Siyah-beyazlı ekibin antrenmanı sırasında yağan dolu nedeniyle saha beyaza büründü

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:51
Beşiktaş'ın Antalya kampı


ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı idmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

İdman, kanat organizasyonu çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Yeni transfer Fransız savunma oyuncusu Isimat-Mirin, maçta isabetli pasları ve etkili savunmasıyla göz doldurdu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Burak Yılmaz'a, takımdan ayrı salonda özel program uygulanırken, baldırında ağrı hisseden Caner Erkin ile Mustafa Pektemek de salonda çalıştı.

İdman sonunda, Ricardo Quaresma ile Adriano arasında maçtaki bir pozisyon nedeniyle kısa süreli tartışma yaşandığı görüldü.


- Antrenmanda dolu sürprizi


Antrenman öncesinde başlayan yağmur, oyuncular sahaya çıktığında yerini doluya bıraktı. Bir süre sonra yağmur tekrar başlarken, antrenmanın son bölümünde şiddetini artıran dolu, oyunculara zor anlar yaşattı.

Saha beyaza bürünürken, teknik direktör Şenol Güneş antrenmanı sürdürmeyi tercih etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:51
  1. Antalya
  2. antrenman
  3. Beşiktaş
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