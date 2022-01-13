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Spor Beşiktaş'ın 17'lik yıldızına dev talip!
Spor

Beşiktaş'ın 17'lik yıldızına dev talip!

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Emirhan için yeni bir yapılanma içinde olan ve yıldızların peşine düşen Barcelona devreye girdi. Yıldız ismi Barcelonalı yetkililerin izleyerek son kararını vereceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 15:57:00 - 2022-01-13 15:58:22
Beşiktaş'ın 17'lik yıldızına dev talip!

Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa maçı ile Süper Lig'deki Rizespor karşılaşmasında sergilediği performansla parmak ısırtan Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, devlerin radarına girdi.

Emirhan İlkhan basamakları koşarak çıkacağa benziyor. Sadece iki maçta kalitesini ortaya koyan 17 yaşındaki genç yeteneğin performansı futbol kamuoyunu hayretler içinde bırakmıştı.

İspanyol devi Barcelona'nın, 17 yaşındaki futbolcunun peşine düştüğü iddia edildi. Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının yükselişi Barcelona'nın da gözünden kaçmadı.

Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya hazırlanan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da listesine eklediği belirtildi.

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