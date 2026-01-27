  • İSTANBUL
Beşiktaş'ı üzen haber! Yıldız futbolcu babasını kaybetti

Beşiktaş'ta Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti. Siyah beyazlı üçüz gelişme sonrası kulüp başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş, Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Sunday Ndidi'ye Allah'tan rahmet, Ndidi ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz.

