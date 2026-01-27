Kapadokya’da kış güzelliği! Kar altında balon uçuşu
Türkiye’de turizmin olmazsa olmazlarından olan Kapadokya’ya kar yağdı.
Bugünlerde turistler de Kapadokya’da kar altında balon uçuşu yapıyor.
Türkiye’nin dört mevsim tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, karla kaplanan peribacalarının üzerinde uçtu.
Aşk Vadisi ve Göreme’de kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları ve vadiler, balon uçuşu sırasında havadan görüntülendi.
İşte Kapadokya’da kar altında yapılan balon uçuşundan kareler…
