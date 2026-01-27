Netanyahu’nun telefonla konuşurken verdiği fotoğraf olay oldu! Gören herkes aynı detaya takıldı

  • İSTANBUL
Haber Merkezi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Netanyahu'nun cep telefonu kamerasını bantla kapattığı dikkatlerden kaçmazken, hassas alanlarda casusluk veya kayıt yapılmasını önlemek için böyle bir güvenlik önlemi aldığı düşünülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Netanyahu'nun cep telefonu kamerasını bantla kapattığı dikkatlerden kaçmazken, hassas alanlarda casusluk veya kayıt yapılmasını önlemek için böyle bir güvenlik önlemi aldığı düşünülüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Fotoğrafta Netanyahu'nun cep telefonunun kamera kısmını bantla kapattığı görüldü.

 

"DİJİTAL TAKİP RİSKİNİ AZALTIYOR"

Görüntü, özellikle güvenlik çevrelerinde ve sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Uzmanlar, bu uygulamanın hassas alanlarda olası casusluk faaliyetlerini, izinsiz görüntü alınmasını veya dijital takip riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğine dikkat çekti.
Daha önce de birçok üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkilisinin benzer yöntemlere başvurduğu bilinirken, Netanyahu'nun bu tercihi, devlet yöneticilerinin kişisel iletişim güvenliğine verdiği önemi yeniden gündeme taşıdı.

 

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte dijital güvenlik, akıllı telefonlar üzerinden yapılabilecek olası sızmalar ve kişisel veri riskleri de yeniden tartışılmaya başlandı.

