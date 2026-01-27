  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha Ünlü iş insanı, canlı yayın arasında Erdoğan'dan aldığı uyarıyı ilk kez açıkladı: Ne biçim oturuyorsun sen? Kapadokya’da kış güzelliği! Kar altında balon uçuşu Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı! Rusya’nın o kentinde hava sıcaklığı eksi 40 dereceye düştü! ANKA-3'ün F-35'i kaç kilometreden gördüğünü açıkladı! Stüdyodakiler 'yok artık' dedi Resmen ömrü uzatıyorlar: İşte diyetisyenlerin en sevdiği 7 baharat! NAVTEX uykularını kaçırdı: Türkiye bizi vurabilir
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul dahil bir çok ile fırtına ve yağış uyarısı yapılırken, İstanbul'a yeniden kar geliyor.

#1
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 İL İÇİN SARI ALARM Adana, Antalya, Burdur, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı.

#3
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#5
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

#7
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

#8
Foto - Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

İSTANBULLULAR DİKKAT! Meteoroloji'nin raporuna göre, İstanbul'a öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış geliyor. Yağışların 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Sedef Kabaş kimdir?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, X isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü
Dünya

Dünyada gündem olan fotoğraf! Ahmed Şara, Mazlum Abdi'nin saçını ördü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eli kanlı terör örgütü YPG/SGD'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin saçını ördüğü görsel tüm dünyada gündem oldu...
Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti
Gündem

Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Akit İBB’deki skandalı manşetten deşifre etti

Yeni Akit gazetesi, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrolarına doldurulan örgüt sempatizanlarının skandallarını manşetine taşıd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23