Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul dahil bir çok ile fırtına ve yağış uyarısı yapılırken, İstanbul'a yeniden kar geliyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul dahil bir çok ile fırtına ve yağış uyarısı yapılırken, İstanbul'a yeniden kar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13 İL İÇİN SARI ALARM Adana, Antalya, Burdur, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
İSTANBULLULAR DİKKAT! Meteoroloji'nin raporuna göre, İstanbul'a öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış geliyor. Yağışların 5 gün boyunca devam etmesi bekleniyor./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23