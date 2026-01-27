Tam bitti derken geri geliyor: İstanbul'da kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.