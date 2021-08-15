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Spor

Beşiktaş'ı değil Mineiro'yu seçti!

Beşiktaş'la dirsek temasını kesmeyen ve forma satışından bile pay istemeyi göz ardı etmeyen Brezilyalı golcü futbolcu Diego Costa tercihini Mineiro'dan yana yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 16:51:00 -
Beşiktaş'ı değil Mineiro'yu seçti!

Beşiktaş'la dirsek temasını kesmeyen ve forma satışından bile pay istemeyi göz ardı etmeyen Brezilyalı asılı İspanyol golcü futbolcu Diego Costa tercihini Mineiro'dan yana yaptı.

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, golcü futbolcu Diego Costa'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Brezilya asıllı İspanyol santrforla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen 32 yaşındaki Costa, son olarak forma giydiği Atletico Madrid'den geçen yılın sonunda ayrılmıştı.

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