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Beşiktaş'a Vida piyangosu! Fransızlar geliyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için Fransızlar nabız yokluyor. Monaco'nun Vida için 12 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

08 Ocak 2019 Salı 11:44
Beşiktaş'a Vida piyangosu! Fransızlar geliyor

Transferin gözde isimlerinden biri haline gelen Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida için Monaco kesenin ağzını açtı.

İngiliz ekibi Fulham'ın da almak istediği 29 yaşındaki stoper için 12 milyon Euro'luk teklif sunmaya hazırlanan Fransız kulübünün, siyah-beyazlılara menajerler aracılığıyla mesaj gönderdiği öğrenildi.

Beşiktaş Zapata ile ilgileniyor

Şayet Beşiktaş aradığı stoperi bulursa, Hırvat savunmacının satışına yeşil ışık yakacak. Siyah beyazlıların adı şu anda Milan'dan Zapata ile anılıyor.

29 yaşındaki Vida bu sezon Beşiktaş'ta 22 maça çıktı. Siyah beyazlılada toplamda 40 karşılaşmada da 1 golü var.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:44
  1. Vida
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