Beşiktaş'a soğuk duş!
Başakşehir mağlubiyeti sonrası, Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak yine ağır bir yara daha aldı.
BEŞİKTAŞ GOLÜ ERKEN BULDU
8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Weghorst’un ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen N’Koudou’nun yerden sert şutunda kaleci Jensen tuttuğu topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Topalli’nin vuruşunda top kaleci Ersin’de kaldı.
EMİR KAAN’DAN ŞIK GOL
26. dakikada İstanbulspor’un beraberlik golü geldi. Sağ taraftan gönderilen uzun topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Emir Kaan Gültekin’in sert şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ersin’in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
38. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı hava topunu önünde bulan Weghorst’un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleci ayağıyla topa müdahale ederek golü önledi.
WEGHORST SAHNEDE
39. dakikada Masuaku’nun ceza yayı çevresinden savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasına giren Fernandes’in altıpas önüne gönderdiği topu Weghorst, tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde tamamladı. 48. dakikada Melih’in sert ortasında hakem faule hükmetti ve pozisyon sonlandı. 51. dakikada Redmond’un pasıyla topla buluşan Salih Uçan’ın ayak içi plase vuruşu direğin dibinden auta gitti. 67. dakikada Okan’ın pasıyla topla buluşan Duhan Aksu’nun şutunu savunma güçlükle uzaklaştırdı. 69. dakikada ceza sahası çaprazında frikik kazanan İstanbulspor’da Melih’in sert şutu farklı şekilde dışarı gitti.
77. dakikada topun başına geçen İbrahim’in sert frikiği savunmadan döndü. Araya giren Josef tehlikeyi uzaklaştırdı. 80. dakikada Kaan ortasında Owusu’dan önce araya giren Welinton araya girdi ve topa sahip oldu.
83. dakikada Cajic pasında Guri’nin şutunda araya giren Saiss tehlikeyi önledi.
İSTANBULSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI
86. dakikada etkili ataklarını sürdüren İstanbulspor’da kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ali Yaşar beraberlik golünü buldu: 2-2
Mücadelede başka gol olmadı ve müsabaka karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.