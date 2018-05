Beşiktaş'a Sergen Yalçın bombası!

Sezon sonunda Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılacağı yüksek sele konuşulsa da yönetim şu an bu konuda bir açıklama yapmadı.

Ancak, kulübe yakın kaynaklar Şenol Güneş'in alternatifleri üzerinde durulduğu ve bazı isimlerle temasa geçildiği bilgisini de veriyor.



AVCI KUVVETLİ ADAY



En kuvvetli aday Abdullah Avcı olarak görülse de eski yıldız Seren Yalçın'ın ismi de listenin üst sıralarında yer alacak.