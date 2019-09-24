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Beşiktaş'a Larin'den iyi haber! Belçika'da gündem oldu

Beşiktaş'ın Belçika ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı

24 Eylül 2019 Salı 18:34
Beşiktaş'a Larin'den iyi haber! Belçika'da gündem oldu

Sezon başında Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, Belçika basınının gündemi oldu. Kanadalı oyuncu performansı ile dikkat çekerken büyük beğeni toplamayı başardı.

Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, performansı ile Belçika'da beğeni kazandı.Belçika'nın Voetbal Magazine gazetesinin editörü Jonas Creteur, Kanadalı forvet hakkında bir yazı kaleme alırken genç futbolcunun performansından övgüyle bahsetti.

Larin'in 2018 Ocak'ında Beşiktaş'a gittiğini belirten Creteur, futbolcuya Türkiye'de çok az şans tanındığını ve maaşının da ödenmediğini, bu yüzden Belçika'ya kiralandığını belirtti.

"Neden Club Brugge veya Genk değil"

Belçikalı gazeteci, "Zulte Waregem nasıl böylesine iyi bir ücrete onu kadrosuna kattı? Larin, neden Club Brugge veya Genk'te oynamıyor merak ediyorum." sözlerini kullandı.

Kanadalı forvet, Belçika ekibinde 8 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist ile mücadele ediyor. Zulte Waregem, Larin'i bonservissiz bir şekilde kiralamıştı. Futbolcunun satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon euro... (Fotomaç)

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 18:34
  1. Cyle Larin
  2. Cyle Larin Beşiktaş
  3. Zulte Waregem Larin

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