Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız futbolcu Sivasspor maçında yok Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerken haftaya oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü. Sivasspor maçında cezalı Bu sezon biri sarı karttan diğeri kırmızı karttan olmak üzere iki kez cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu; Akhisarspor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarının ardından Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla bu sezon üçüncü kez aynı durumu yaşadı. Caner Erkin, cezası nedeniyle 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adriano Correia'nın sakatlığında Medipol Başakşehir karşısında sol bekte başlayan Gary Medel de sakatlandı ve 60. dakikada yerini Shinji Kagawa'ya bıraktı.

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