  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş’a kötü haber! Transfer resmen açıklandı

Al Sadd, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Santi Cazorla transferini resmen duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:35:00 -
Beşiktaş’a kötü haber! Transfer resmen açıklandı

Gelecek sezon kadrosunda Santi Cazorla'yı görmek isteyen Beşiktaş'a Katar'dan kötü haber geldi.

Eski Barcelonalı Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Katar ekibi Al Sadd, İspanyol yıldızı transfer ettiğini resmen duyurdu.

"Al-Sadd'a hoş geldin Santi"

Al Sadd resmi açıklamasında 'Santi Cazorla'yla anlaşma sağladık. Kendisi Doha'ya geldikten sonra formalite işlemleri tamamlayacağız ve kadroya katılacak. Al-Sadd'a hoş geldin Santi' sözleriyle anlaşmayı duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı