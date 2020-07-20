Beşiktaş’a kötü haber! Transfer resmen açıklandı
Al Sadd, Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Santi Cazorla transferini resmen duyurdu.
Gelecek sezon kadrosunda Santi Cazorla'yı görmek isteyen Beşiktaş'a Katar'dan kötü haber geldi.
Eski Barcelonalı Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Katar ekibi Al Sadd, İspanyol yıldızı transfer ettiğini resmen duyurdu.
"Al-Sadd'a hoş geldin Santi"
Al Sadd resmi açıklamasında 'Santi Cazorla'yla anlaşma sağladık. Kendisi Doha'ya geldikten sonra formalite işlemleri tamamlayacağız ve kadroya katılacak. Al-Sadd'a hoş geldin Santi' sözleriyle anlaşmayı duyurdu.