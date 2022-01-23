Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanıp maça devam edemeyen Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan Josef De Souza için yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.