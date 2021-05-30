Beşiktaş'a geri dönüyor!
Beşiktaş'ın Hırvat ekibi Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Hırvat ekibi Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor. Hırvatistan kulübünde forma giyen Umut Nayir, 25 lig maçında 6 gol atmıştı.
Hajduk Split'in satın alma opsiyon maddesinin son günü bugün. Hırvat ekibi 400 bin Euro'yu taksit şeklinde ödemek istediği için Beşiktaş ile Umut Nayir transferinde anlaşma sağlayamadı.
Kendisini Hırvatistan'da gösteren başarılı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak. Tecrübeli futbolcu, 3 kulvarda yarışacak takımda hücum hattının önemli opsiyonlarından biri olacak.