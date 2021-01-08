Beşiktaş'a geri dönecek mi? Cenk Tosun'dan açıklama

Everton'da forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun eski takımı Beşiktaş'a dönme niyetinin olmadığını, İngiltere'de adından söz ettirmek istediğini ifade etti.

Tivibuspor'a konuşan Cenk Tosun, "Fit olsaydım Beşiktaş'ta oynardım. Herkes limitinde oynuyor. Aboubakar, Larin, Ghezzal... Takımın en önemli oyuncuları Josef ve Atiba. Fakat şimdilik Beşiktaş'a gelmek gibi bir düşüncem yok. Burada işimin bittiğini ve misyonumun dolduğunu düşünmüyorum. İlk sezonda iyi işler yaptım. İngiltere'de kalıp burada ismimden ve ülkemden daha fazla söz ettirmek istiyorum. Şu an Türkiye'ye dönmek gibi bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.