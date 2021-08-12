Beşiktaş'a Costa'dan kötü haber

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Diego Costa, Brezilya’nın Atletico Mineiro takımıyla anlaştı.

La Liga'daki son maçını geçen Aralık ayında oynayan ve transfer döneminde ismi Beşiktaş ile sıkça anılan Diego Costa'nın adresi belli oldu. Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, Brezilya'nın Atletico Mineiro takımıyla anlaştı. İki taraf arasında bir yıllık sözlü anlaşmaya varıldığı bildirilirken, 32 yaşındaki oyuncunun 3 milyon Dolar alacağı kaydedildi.

Atletico Mineiro Teknik Direktörü Cuca'nın, Costa'yı çok istediği bildirilirken; Bueno, Gabriel, Diego Tardelli ve Marrony'nin ayrılmalarıyla Diego Costa'nın transferinin önünündeki mali zorlukları kaldırdığı ifade edildi. Atletico Madrid'in sözleşmesini 6 ay önce sonlandırdığı Diego Costa, geçen Aralık ayından bu yana bir takımda oynamıyordu. 2021'in ilk aylarında Benfica, oyuncuyla ilgilenmiş ancak herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Diego Costa'nın ismi bu transfer döneminde Beşiktaş ile sık sık anılmıştı.