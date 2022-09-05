Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız isim iki hafta yok...

Beşiktaş, dün oynanan Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Dele Alli'nin arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig 'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Dele Alli şoku yaşandı. Siyah beyazlıların Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu, dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakmıştı.

Maç sonrasında ise sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz futbolcu "Beşiktaş için ilk gol. Sakatlanmak sinir bozucu ama umarım ciddi bir şey değildir. 3 puanı aldığınız için aferin takım." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'tan da İngiliz oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir açıklama geldi. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

2 hafta sahalardan uzak kalabilir

A Spor'un haberine göre Ankaragücü maçında yaşadığı sakatlığın ardından tetkikleri yapılan ve arka adalesinde gerilme ile ödem tespit edilen Dele Alli'nin, en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.