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Spor Beşiktaş'a 5 müjde
Spor

Beşiktaş'a 5 müjde

Yeniakit Publisher
2023-12-19 17:33:00 -
Beşiktaş'a 5 müjde

Süper Lig'de bu sezon başından bu yana sakatlık problemiyle uğraşan Beşiktaş'a 5 oyuncudan müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ta son zamanlarda oluşan sakatlık sorunu yavaş yavaş sona eriyor.

Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.

Beşiktaş'ta, Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisinde 26 puanla 5. sırada yer aldı.

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