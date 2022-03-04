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Spor Beşiktaş yönetiminin sabrını taşırdı!
Spor

Beşiktaş yönetiminin sabrını taşırdı!

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan atılan Fransız oyuncu Valentin Rosier'e para cezası geliyor. 90+3'te 2. sarıdan takımını 10 kişi bırakan Fransız oyuncunun bu hareketini, yönetim karşılıksız bırakmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 13:17:00 - 2022-03-04 13:17:45
Beşiktaş yönetiminin sabrını taşırdı!

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan atılan Fransız oyuncu Valentin Rosier'e para cezası geliyor. 90+3'te 2. sarıdan takımını 10 kişi bırakan Fransız oyuncunun bu hareketini, yönetim karşılıksız bırakmayacak.

Kayseri ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kart gören Valentin Rosier'e ceza yolda...

Siyah beyazlı takımında yönetimin teknik direktör Önder Karaveli'nin raporuna göre kırmızı kart görmesi nedeniyle para cezası verebileceği öğrenildi.

ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rosier, Kayserispor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

Fransız futbolcu kırmızı kartla ilgili olarak, 'Çok hırslıydım ama ikili mücadelede kırmızı kartı görecek bir harekette bulunmadım. Hakemin takdiridir. Belki de yanlış gördü. Çok üzgünüm' yorumunu yaptı.

 

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