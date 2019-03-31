Beşiktaş yerel seçim sonuçları 2019 son dakika | İstanbul Beşiktaş belediye seçim sonuçları partilerin oy oranları

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Beşiktaş’da 24 Haziran 2018 seçimlerinde 140,754 seçmen oy kullanırken, Beşiktaş’da seçimlere katılım Oranı ise %87.73 olmuştu.

Beşiktaş belediye başkan adayları 2019

MHP Beşiktaş belediye başkan adayı Serkan Toper (Cumhur İttifakı)

CHP Beşiktaş belediye başkan adayı Rıza Akpolat

DSP Beşiktaş belediye başkan adayı Erol Özberk

İYİ Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Affan Mahmut Keçeci

SP Beşiktaş belediye başkan adayı Murat Kutlu Sezen

Vatan Partisi Beşiktaş belediye başkan adayı Ahmet Göktaş

BBP Beşiktaş belediye başkan adayı Hasan Keskin

Beşiktaş belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Beşiktaş’da seçmenler Beşiktaş yerel seçim sonuçlarına göre Beşiktaş belediyesini kim kazandı? Beşiktaş belediyesi hangi partiden? Beşiktaş 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Beşiktaş yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Beşiktaş seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Beşiktaş seçim sonuçlarını, Beşiktaş’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

CHP Beşiktaş belediyesi meclis üyesi adayları

Sebahattin öztürk

Fidan Aslan Eroğlu

Selçuk Sarıyar

İnan Güney

Esra Yenidünya

Ali Rıza Yılmaz

Fahrettin Çırak

Murat Arslan

Nazire Oylum Işık

Hasan Bozkurten

Devrim Alpaslan

Selahattin Kariloğlu

Önder Gedij

Soner Karakuş

Cengiz Tatar

Numan Selman Bilgin

Sudiye Gizem Aksoylu

Erdem Merakoğlu Göksel

Yıldız Kaya

İlker Uluer

Beşiktaş 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 76.1

AK Parti % 16.6

MHP % 3.8

HDP % 1.8

Beşiktaş 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

CHP % 53.3

HDP % 16.5

AK Parti % 15.7

İYİ Parti % 9.9

MHP % 3.2