0553 313 94 23

"Beşiktaş yenilmeyecek takım değil"

- Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural:"Rıza hocanın olduğu her yerde başarı vardır"- "Beşiktaş'ın da heyecanla ligi beklediğinden eminim ama biz takım olarak zevkle, heyecanla, şevkle ligin ilk maçını bekliyoruz. Beşiktaş yenilmeyecek bir takım değil. İnşallah kazanan biz oluruz"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
"Beşiktaş yenilmeyecek takım değil"


SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Beşiktaş'ı yenerek iyi başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Kırmızı-beyazlıların file bekçisi Ali Şaşal Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak harika bir kamp dönemi geçirdiklerini, uzun zamandır böyle yoğun ve zevkli idmanlar yapmadıklarını söyledi.

Takımın enerjisinin çok yüksek olduğunu aktaran Ali Şaşal Vural, "Yeni bir hocamız, yeni bir heyecan var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Herkes çok iyi hazırlandı. Bolu kampından sonra Hollanda kampında oynadığımız iki hazırlık maçı bizim için çok iyi geçti. Öz güvenimizi ortaya koydu. Ajax karşılaşması özelikle bizim için kendimizi görme açısından çok önemliydi. Yani kampın özeti, bizim için her şey yolundaydı." diye konuştu.

Takımdan ayrılan arkadaşlarının çok değerli olduklarını ifade eden Ali Şaşal Vural, "Ayrılan arkadaşlarımızın hepsi iyi insanlardı. Gelenler de onları aratmadı. İyi bir birliktelik ve iyi bir arkadaş grubumuz oldu. Herkes çok pozitif, çok iyi, sadece takımı ve başarıyı düşünen insanlar. Bu birliktelik inşallah böyle devam eder. Biz de başarılar elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Takım olarak hedefimiz ilk 5 veya 6"


Rıza Çalımbay'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Ali Şaşal Vural, şöyle devam etti:

"Rıza hocanın olduğu her yerde başarı vardır. Takım olarak hedefimiz ilk 5 veya 6, kupada da gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ayağımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. Takımda iyi bir birliktelik, iyi bir enerji, iyi de bir atmosfer var. Hocamızın da bizden bir beklentisi var. Bazı mevkilerimizde eksiklikler var. Onlar da tamamlanınca Avrupa kupaları neden olmasın."

Takımdaki üç kalecinin de birbirinden değerli olduğunu söyleyen Ali Şaşal Vural, "Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.


- "Beşiktaş'ın eksikliklerini biliyoruz"


İyi takım olduklarının altını çizen Ali Şaşal Vural, ligde ilk hafta Beşiktaş ile Sivas'ta yapacakları maçta 3 puan hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak öz güvenimiz, enerjimiz yerinde, Beşiktaş'ın da eksikliklerini biliyoruz. Takım olarak eksikler, yeni bir hocaları var. Beşiktaş'ın da heyecanla ligi beklediğinden eminim ama biz takım olarak zevkle, heyecanla, şevkle ligin ilk maçını bekliyoruz. Beşiktaş yenilmeyecek bir takım değil. İnşallah kazanan biz oluruz."

Ali Şaşal Vural, taraftarın her zamankinden daha çok kendilerini desteklemesini ve tribünleri doldurmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
  1. Ali Şaşal Vural
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temiz su çalışmalarına uluslararası su yönetimi sertifikası
    1. Temiz su çalışmalarına uluslararası su..
    2. Fiyatta değişiklik olmayacak
    3. Biberonla beslediği sansarı Milli..
    4. Başkan Palancıoğlu:” Ağırnas’ı tarihi..
    5. Jandarmadan tatil bitimi sıkı denetim
    6. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 29..
    7. Fındık harmana indi
    8. Antalyaspor sezona "gençleşerek" giriyor
    9. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılına..
    10. Hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
    11. Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi"..
    12. Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti..
    13. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    14. Ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
    15. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek,..
    16. Samsun’a yabancı ilgisi
    17. Türkiye semalarından 20 saniyede bir..
    18. İstanbul'da 2 gemi çarpıştı
    19. Kansere karşı en dirençli kan grubu..
    20. Çin’de Lekima Tayfunu’ndan 12 milyon..
    21. FLO’dan Erzurum’a yeni mağaza
    22. Bakan Albayrak'tan dikkat çeken..
    23. Marmara'daki gemi kazası
    24. Özal'ın berberi yıllara meydan okuyor
    25. Konya'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralı
    26. Vodafone’dan firmalara tasarruf imkânı
    27. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    28. Her evde yapılıyor! Ölümcül tehlike...
    29. Kamu bankalarından ekonomiye 1.1..
    30. En tecrübelisi Giresunspor, en yenisi..
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi