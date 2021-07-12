Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından 2. transferini gerçekleştirdi. Siyah Beyazlı ekip, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan olan 35 yaşındaki oyuncu, Türkiye futbol tarihinde önemli rekorların da sahibi durumunda. Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de üç farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.

Topal, 2007-2008 yılında Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ve son olarak 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mehmet Topal, Beşiktaş forması ile de şampiyonluk yaşaması halinde bir ligde 4 farklı takımda şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir başarıya imza atmış olacak.

Süper Lig kariyerinde 338 maça çıkan ve 20 gol atıp 22 asist yapan Topal, savunma ağırlıklı futboluyla öne çıkıyor.