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Spor

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:05:40 -
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durulan idman, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, öğleden sonra uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

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