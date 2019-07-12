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Beşiktaş Voleybol Takımı, Efeler Ligi'ne katılmayacak

- Geçen sezon Efeler Ligi'ne yükselen ancak katılmama kararı alan Beşiktaş'ın yerine Sorgun Belediyespor davet edildi

12 Temmuz 2019 Cuma 16:27
Beşiktaş Voleybol Takımı, Efeler Ligi'ne katılmayacak


YOZGAT (AA) - Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'ne katılmama kararı aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, ligden çekilen Beşiktaş'ın yerine Efeler Ligi'ne Sorgun Belediyespor'u davet etti.

2018-2019 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde Yozgat'ı temsil eden ancak Kayseri'de oynanan final müsabakaları sonunda grupta 3'üncü olan Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, gelecek sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek.

Sorgun Belediye Başkan Vekili Ergin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon tarafından yapılan bu davetin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Gül, "Ülkemizin en üst düzey liginde ilçemizi temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Önümüzdeki sezon çok üst düzey takımları ilçemizde ağırlayacağız. Birçok televizyon kanalında takımımızın maçlarını izleme fırsatı yakalayacağız. İlimiz ve ilçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Sorgun Belediyespor Kulübünün olağanüstü kongresi sonrasında yeni yönetimin oluşacağını belirten Gül, "Yönetim kurulumuzun göreve başlamasının ardından önce hoca konusunu halledeceğiz, ardından da hocanın görüşleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:27
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