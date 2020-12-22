Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan servet kazanacak

Sezon başında soru işaretleriyle transfer edilen Vincent Aboubakar’ın performansı Beşiktaş’ta yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kamerunlu yıldız, Erzurum filelerini 2 kez havalandırdı ve 8 golle krallık yarışında zirveye yükseldi. 28 yaşındaki golcü 1.67 gol ortalamasıyla da İbrahimovic’in zirvede olduğu listede 11. sıraya yükseldi.

Aboubakar, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Türkiye’de yer alan golcüler içerisinde sadece Ronaldo, Haaland, Salah, Mbappe, Lukaku gibi isimlerin gerisinde kaldı. Başarılı golcü performansına devam ederse Beşiktaş bedava aldığı forvetten yüklü bir para da kazanabilir.

Beşiktaş’tan yıllık 13 milyon TL ücret kazanacak

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş, 28 yaşındaki golcü ile 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu, Beşiktaş’tan yıllık 13 milyon TL ücret kazanacak.

11 milyon euroluk serbest kalır maddesi

Sözleşmesinde sakatlık maddesi de bulunan Aboubakar’ı 3 sene içinde bir takım transfer etmek istiyorsa 11 milyon euroluk serbest kalır maddesini kulübe ödemesi gerekiyor.

Ne kadar ödeme yapıldı?

2016-17’de Beşiktaş’ta 3.3 milyon euroya oynayan Aboubakar’a 1 milyon euro menajerlik ödemesi ve 2 milyon euro da kiralama bedeli, yani 6.3 milyon euroluk bir ödeme yapılmıştı.

Balotelli ve Kalinic'i veto etmişti

Sezon başında golcü arayışı içinde olan Siyah-Beyazlı Yönetim, İtalyan Balotelli ile prensip anlaşmasına varmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maliyeti yüksek olan golcü oyuncunun transferine onay vermedi. Başarılı çalıştırıcı, o dönem yıllık 3 milyon euro isteyen Kalinic’in transferini de kabul etmemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim, Sergen Yalçın’ın bu kararları sonrası Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlere başlamış, yapılan girişimlerle Kamerun’lu golcü ile sözleşme imzalamıştı.