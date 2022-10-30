Beşiktaş ve Trabzonspor kapışacak! Bakalım kim kazanacak?

Beşiktaş ve Trabzonspor, Yunan liginde AEK Atina'da oynayan Levi Garcia'yı izlemek için gözlemcilerini gönderdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor, AEK Atina forması giyen Levi Garcia'yı izlemek için Yunanistan'a gözlemci gönderdi.

Yunan basınında Sportime'da yer alan habere göre; Kartal ve Fırtına, AEK Atina'nın PAOK ile oynayacağı maça oyuncuyu izlemek üzere gözlemcilerini gönderdi.

24 yaşındaki hücumcu için İtalya Serie A'dan Lazio ile Fiorentina, Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt ve Fransa'dan Lille kulübü gözlemcileri de oyuncunun maçını izlemek için Yunanistan'da olacak.

Beşiktaş eski oyuncusu Domagoj Vida'nın da forma giydiği AEK Atina, Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada bulunuyor.

24 yaşındaki Levi Garcia, daha önce Hollanda da AZ Alkmaar forması giydi. Levi Garcia, 2020'de Beitar Jerusalem'den AEK'ya 2.2 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Kanatlarda ve santrfor olarak mücadele edebilen 24'lük Levi, bu sezon çıktığı 9 lig maçında 5 gollük performans ortaya koydu.



