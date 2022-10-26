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Spor Beşiktaş ve Şenol Güneş anlaştı
Spor

Beşiktaş ve Şenol Güneş anlaştı

Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş'le anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 21:58:00 -
Beşiktaş ve Şenol Güneş anlaştı

Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için toplandı.

Toplantının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

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