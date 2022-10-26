Beşiktaş ve Şenol Güneş anlaştı
Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş'le anlaştı.
Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yolları ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için toplandı.
Toplantının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
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